針對進口雞蛋食安問題近日逐漸延燒，農業部16日下午緊急召開記者會，說明雞蛋流向問題。而會中農業部長陳吉仲表示，進口雞蛋一共約1億4千多萬顆，不過其中有5400多萬顆雞蛋因耗損、到期，目前仍有5170萬顆有待銷毀。而會中次長陳駿季透露，表示銷毀時平均一顆成本5元。對此國民黨立委參選人、議員李彥秀就批評，包含已經銷毀的蛋在內，銷毀費用就超過2.7億，直呼「錯誤的政策，比貪汙更可怕。」

李彥秀表示，今天下午神隱五天的陳吉仲終於出面，表示不會讓這批進口蛋重新上架或加工成液蛋，而是直接銷毀。「但銷毀要多少錢，陳吉仲一連被媒體問了3次，都不敢回。」李彥秀說，最後由次長陳駿季當炮灰，表示銷毀時平均一顆5元，5100萬顆大概是2億多元，「2億多的說法，絕對嚴重低估農業部這次政策失誤所浪費的納稅錢。」

李彥秀分析，5170萬顆是待銷毀數量，目前其實已經有232萬顆被銷毀，所以進口蛋銷毀正確數字是5402萬顆。乘以每顆5元，就是2.7億。其次，以到期蛋有80至85％是巴西蛋，而過去農業部公布巴西蛋每顆到岸價格4.9至5.9元來看，平均單價，很可能超過5元。再來，先前政府吸收的差額補貼，總計5.7億，以37.2％的蛋被銷毀來算，就有2.1億左右的補貼被浪費。

「考量到5400萬顆雞蛋所需要的銷毀費用，蛋價2.7億加上2.1億補貼，農業部錯估國內雞蛋需求，以及不當調配、控管所造成的納稅錢損失，可能超過5億。」李彥秀直言，今年農業部針對畜牧業科技研發的費用，也才1.09億。與其浪費5億，千里迢迢把雞蛋從巴西運過來台灣銷毀，倒不如用點心，將這筆錢投入到對蛋雞生產技術及品質的提升，讓台灣一開始就不會缺蛋。

「錯誤的政策，比貪汙更可怕。」李彥秀怒批，浪費5億納稅錢的陳吉仲，在記者會被問三次，不道歉，就是不道歉。「但比起道歉，我相信台灣民眾，更期待陳吉仲直接下台。」