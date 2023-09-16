颱風及連日豪雨造成瓦拉米步道多處溪水暴漲、路基流失等，玉管處提醒入園山友注意路況及安全。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山主峰步道多處倒木，玉管處人員出動電鋸將倒木切成一塊塊排除障礙。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

枯立木不敵強降雨傾倒在玉山主峰步道上，被電鋸切成一塊塊後排除障礙。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

卡努、海葵颱風相繼襲台，造成玉山國家公園內多條步道嚴重受損，經緊急搶修，16日起恢復八通關越嶺線、新康山線及瓦拉米線等生態保護區登山路線的入園活動，南橫三山（庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山）、關山路線因南橫公路中斷，待道路搶通才能恢復入山。

瓦拉米步道是八通關越嶺道東段的一部分，全長約14公里、海拔落差460公尺，步道沿拉庫拉庫溪谷而上，具亞熱帶至寒帶的完整生態體系，蘊育豐富多樣的動植物資源，沿途會經過5座吊橋和多處駐在所遺址，其中4.5公里處、「佳心」展望極佳，可遠眺玉里山、卓溪山及拉庫拉庫溪谷景緻。

海葵颱風及連日豪大雨造成玉山國家公園東部園區受創，其中瓦拉米步道多處倒木、山壁土石崩塌、路基流失及溪水暴漲等因素，為維護遊客入園人身安全，一度暫時封閉整修，瓦拉米步道16日起全線開放；並恢復八通關越嶺線、新康山線等生態保護區登山路線的入園活動。

玉管處指出，颱風帶來的豪雨，給各個山屋儲水桶補水，也造成部分步道因巨石毀損、溪水暴漲，為登山行程增添困難度，如玉山主峰4號棧橋路基遭卡努風災掏空，雖然經過緊急搶修補強，仍呼籲山友行經該路段盡量靠山壁行走；另瓦拉米步道遭海葵重創，雖然16日全線開放，提醒行經3.1公里處、3.3公里處一定要注意安全。

玉管處提醒，即日起至10月邁入秋高氣爽的登山旺季，不過園區步道歷經風災巨變，遇雨容易有落石、崩塌危險，呼籲山友入山要特別小心、注意安全；建議山友學習登山應具備的基礎技能外，更要建立風險管理知能，面對突發狀況沈著應變，減低山域意外事件的發生率，增進山區活動安全。