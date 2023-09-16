現代人注重個人隱私空間，卻也因此產生不少世代摩擦。南韓最近就傳出一名母親因為長期對女兒緊迫盯人，被法院依違反《跟蹤犯罪法》定罪，判刑6個月外，還要接受40小時的反跟騷教育。

綜合南韓媒體報導，這名50多歲的母親在2021年12月至隔年5月期間，多次以打電話、傳簡訊的方式聯繫20歲的女兒。一開始訊息內容相當稀鬆平常，像是要求女兒讀聖經，或詢問能否到她的住處過夜等等。

但隨著女兒不回應，母親的問候開始升級為言語虐待，包括以侮辱性言語訓斥女兒的性行為，罵她「賣淫」、「我們去墮胎吧」、「把妳從小到大的一切都還給我」等等。

南韓大田地方法院指出，這名母親一共打了111通電話、306則訊息。除此之外，她也尾隨女兒行蹤並偷窺其住處，次數多達8次。

去年六月，女兒終於不堪其擾，向法院聲請禁止令，但無奈母親依然不改其性，持續跟蹤關切。最後，法院只好依違反《跟蹤犯罪法》將該母親起訴，並判處6個月徒刑，以及要求接受40小時的反跟騷教育。

這起事件曝光後，令不少網友感到十分震驚，表示「女兒大概是領養的」、「很難相信這是母親的行為」，但也有人並不意外，認為這的確是東方社會常見的現象。

根據南韓法律，跟蹤者可高可處3000萬韓圓（約新台幣72萬元）罰鍰，或最長3年的監禁。若持有武器，則刑罰還會更高。

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