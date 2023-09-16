尖石鄉養老地區一名50歲男子，16日上午工作除草時，不慎被一條毒蛇咬傷，頓時鮮血狂噴，男子瘋狂甩動右手，但毒蛇仍死咬無名指不放。新竹縣消防局接獲報案後，派遣田埔分隊隊員前往急救，男子因太害怕一不小心將蛇打傷，並隨身攜帶該條毒蛇上救護車前往醫院。經蛇類愛好者鑑定，該條毒蛇疑似為台灣特有種且稀有2級保育的瑪家龜殼花，堪稱是寶可夢SS等級的台灣10大毒蛇之一。

男子在山區除草時，右手無名指竟不幸被龜殼花咬傷，且毒牙死咬男子手指不放。男子瘋狂甩動右手，好不好容易才擺脫蛇吻，鮮血竟然直接噴出，男子向消防局報案後，消防人員研判應該是遭到出血性毒蛇咬傷，才導致鮮血狂噴。

由於山區道路綿長，消防隊採接駁方式救援。男子當時一時驚慌，失手將毒蛇打傷，並用塑膠袋包起來攜帶上救護車。由於消防員也無法確定為何種毒蛇，於是沿路上將蛇隻照片貼上網尋求愛蛇社團網友協助。經專業網友研判，應為台灣特有種且稀有2級保育的「瑪家龜殼花」、又有「阿里山龜殼花」稱之的蛇種，毒性極強，毒液具有出血性等特徵。

參與救援的消防員表示，查詢資料後才發現是極為稀有的蛇類，堪稱是是寶可夢SS等級的台灣10大毒蛇之一，也讓他感覺長知識了。由於遭蛇吻男子意識清楚、被咬傷的手指並未嚴重腫脹，由田埔分隊送往竹榮醫院後，留院觀察中。