自然系療癒商品夯，太魯閣晶英酒店今年秋天將使用於客房內、廣受旅人喜愛的「森」系列香氛，製成「森．靜謐」純精油擴香禮盒，運用太魯閣擁有的闊葉林、針葉林與高山寒原等木質特色，並使用環境友善、歐盟有機認證的精油，打造有層次的清新木質調香，即日起限量開賣。

太魯閣國家公園群山簇擁，貫穿其間的立霧溪連接了山與海，並帶來豐富的生態環境。沿著中橫公路緩步前行﹑隨著海拔高度的爬升，能夠欣賞到不同海拔的植物生態。太魯閣晶英酒店以這樣的地域特色為靈感，選擇周圍山勢中特有的橡木苔、山蒼子、高山薰衣草、冷杉、鐵杉、與雪松進行調香。

「森．靜謐」初始香調是山蒼子的胡椒與檸檬香氣，帶著獨特的辛香與清涼感，彷彿被飄盪在山嵐間的薄霧所圍繞；山蒼子是「馬告」的果實，多為料理增味或添香用途，飯店特地將其作為香氛元素，為在地物產創造多元用途，期待能幫助地域自然永續，落實在地共好。此外，飯店也特地挑選歐盟有機認證ECOCERT精油，堅持不添加防腐劑﹑色素﹑化學香精和酒精，讓人透過氣味就彷彿置身充滿芬多精的森林，用大自然來療癒身心。