高橋一生透露5年前來台有去看了中醫，。（粘耿豪攝）

導演渡邊一貴是首次來台灣。（粘耿豪攝）

高橋一生此趟來台終於吃到芒果冰。（粘耿豪攝）

高橋一生覺得媽媽比蜘蛛更可怕。（粘耿豪攝）

日本男星高橋一生和導演渡邊一貴為電影《岸邊露伴在羅浮》來台宣傳，今（16日）舉辦記者會上，高橋一生說，前一天抵達，就已品嚐遍了台灣美食，除了他超愛的滷肉飯外，也很高興終於成功去到夜市吃了5年前心心念念的芒果冰，直呼「非常滿足」，還不忘多次用中文大秀在映後活動上粉絲教他的口號「一生愛你」。

高橋一生繼2018年為日劇《我們的奇蹟》宣傳後，暌違5年才再度登寶島，他透露5年前來台有去看了中醫，「不知道是因為季節還是自己身體因素，我乾眼症很嚴重」，醫生便開了一些中藥材給他，但因為他沒有健保，醫生也提醒外國人買會比較貴，他說：「還真的滿貴的，當時先拿了2個月的處方，大概2大袋的量，回日本之後真的覺得有效，乾眼症有稍微治好。」

片中出現許多「蜘蛛」，導演渡邊一貴提到，在日本拍攝的部分都是使用真的蜘蛛，後來在羅浮宮取景的才是使用特效，被問到是否害怕蜘蛛？高橋一生說：「工作人員拿了一隻大蜘蛛給我，跟我說他很乖，不會動，要不要試試看，試了之後蜘蛛真的乖乖在我手上。」再被追問是否有害怕的生物，例如蟑螂或是媽媽，他聽完題目後疑惑：「媽媽應該不算生物吧？」但立刻笑喊：「但媽媽真的是滿可怕的。」並透露自己喜歡登山，若山中出現熊、山豬、猴子等野生動物的聲音，也會覺得毛骨悚然。

劇組遠赴法國巴黎「羅浮宮」內實景拍攝，花了好大一番功夫才拿到拍攝許可證，「所以我一定要讓電影成功」，導演渡邊一貴直言，當初寫企劃就是一直以在羅浮宮實景拍攝為前提，知道可以拍攝時，覺得相當期待和興奮。高橋一生則分享之前曾去羅浮錄製節目，「是以自己的身份，這次以角色岸邊露伴的身份去看世界名畫，有不同的認識，是很有趣的經驗」。

而他因拍攝該片與女主角飯豐萬理江爆出戀情，高橋一生也認同巴黎是個浪漫的城市，他分享一場戲，請法國工作人員的太太當臨演，「她要演在我跟女主角講話時，後面走過去的路人，實際演出，她因為在橋上跳起舞來，就請她再演一遍。但後來想想在巴黎這浪漫的地方，跳舞也滿自然的，所以覺得法國人竟能把自己浪漫的想法融入表演中，這種自由、純粹的心態，我也很尊重，自己也想要有什麼想做的事都大膽試看看」。

他繼續補充，因為法國人在表演上與日本不同，日本也比較制式，很難放入太多自己的想法，導演渡邊一貴也不忘爆笑說：「雖然看起來很浪漫，但她在後面跳得太明顯了，所以那個鏡頭我沒有用。」高橋一生還為了該片特別學習法文，他為此到處拉著法國當地工作人員詢問，就怕擔心自己講得不夠自然、太像背台詞，未來有機會的話也想挑戰中文演出。《岸邊露伴在羅浮》將於9月22日在台上映。