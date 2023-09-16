美式賣場好市多提供會員許多美味餐點，其中蛋糕也是不少人會選購的熱門項目。一位女子表示，近日她在好市多買了一款「10吋巧克力鮮奶油蛋糕」，蛋糕體濕潤、不會死甜，讓她相當滿意，不過快吃完時她突然驚覺，「巧克力在那裡？」，原來蛋糕上完全沒有任何巧克力的成分，讓她感到相當疑惑，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她在好市多買了「10吋巧克力鮮奶油蛋糕」後，隔天和朋友聊天時一起開心享用，一直到快吃光蛋糕後她才覺得不對勁，「咦～我不是買巧克力鮮奶油蛋糕嗎？巧克力在哪裡？」，雖然因為蛋糕不錯吃、差不多吃光了，所以她不會去退貨，「只是很疑惑說好的巧克力呢？」。

原PO笑說，其實當時她有發現蛋糕外觀沒有巧克力，只是因為標籤上有載明是巧克力蛋糕，她才會買回家，「還以為是新配方， 外白內黑， 想試試看」；原PO補充，該款蛋糕的蛋糕體不會死甜， 也不會乾乾的，因此讓她相當喜歡

對此，許多網友紛紛回應，「巧克力在貼紙上」、「白巧克力」、「其實巧克力是品牌名字」、「貼錯貼紙了吧」、「好市多螺絲真的很鬆」、「拿去曬一下太陽就會變成巧克力了」。