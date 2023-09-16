有些長期照顧據點對長者運用芳香療法，十分受歡迎。（周麗蘭攝）

雲林縣失智人口數推估達1萬1700人，雲林縣內已設有5家失智症共同照護中心、23處失智社區服務據點、6處家庭照顧者支持服務據點，不過仍有一半是由家人自行照顧。

雲林縣到今年7月底65 歲以上老年人口比率達20.33％，是全台第四高，雲林縣政府為減速失智症帶來的衝擊，各局處積極推動失智症照護整合網絡服務，優化社區巷弄長照站、失智照護據點服務，並且到國中小推動失智教育，播放微電影使小朋友自然學習到對生命的關懷與體貼。

衛生局長曾春美表示，照顧失能者不容易，尤其失智照護問題更複雜，政府必須齊心共同面對，現在還遭遇一個問題就是失智年輕化，長照資源布建很重要，目標是如何讓失智者在社區安全、安心生活。

曾春美表示，雲林縣目前失智人口數推估約1萬1688人，全縣設有5家失智症共同照護中心、23處失智社區服務據點、6處家庭照顧者支持服務據點、818處長照ABC據點，但根據2年來統計有一半未使用長照服務。

縣長張麗善說，雖然老化是人生必經過程，但希望失智、退化不要太早來，縣府透過社區服務據點開辦各種課程，讓老人家活動、學習，學習的時候腦部細胞在活動，日後孫子會發現「阿公阿嬤現在比以前厲害，經驗也很豐富」。

張麗善鼓勵老人家終身學習，學習終身，社會參與與健康同等重要，鬱悶時找朋友聊聊，衛生所也有心理諮商，不要想不開。

雲林縣衛生局16日在斗六市公所斗六廳表揚30個優質及具有特色的巷弄長照站及失智照護據點，現場擺滿各式各樣DIY作品，包括蛤蠣吊飾、玉米葉創作、蝶谷巴特、客家花布包、多肉盆栽；有些據點則端出芋仔粿、草仔粿長者做的美食，這些都能刺激手腦，達到預防及延緩失智失能。