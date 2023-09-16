致理科大董事長梁聖時（右一）為新人證婚。（致理科大提供）

致理科技大學今年誠信館改建完成，於6月落成啟用，恰巧該校五專財金科畢業的學生林欣平今年與夫婿完成結婚登記，正苦無婚宴場所，於是向校方租用誠信館場地辦桌宴客，校方表示樂觀其成，進而促成這樁美事，也創下該校頭一回有校友返校辦桌，成了校友回娘家的最佳見證。

婚宴上致理科大董事長梁聖時親自為新人證婚，並表示新娘是畢業於致理，也是致理的女兒，回到娘家辦婚宴再適合不過，並祝福新人在婚姻的過程中一路順遂，永遠幸福。

值得一提的是，除了新娘是致理校友，她的父親林峻睿也正在致理就讀服務業經營管理研究所，成了名符其實的兩代致理人。林峻睿表示，他與女兒都對學校有著深厚的感情，此次女兒結婚是一件喜事，而能夠租用學校場地辦結婚更是喜上加喜，希望來自現場致理董事長、校長以及所有師長的祝福，可以讓女兒婚姻更加美滿。

致理科大表示，誠信館耗資8億，今年6月落成啟用，是結合教學及集會功能的綜合型大樓，上個月也曾舉辦新北市政府全市校長會議以及教育部大專校院教師性別平等教育研討會，該大樓一樓也規畫做為營業店面出租，將為鄰近社區創造更便利的生活空間。