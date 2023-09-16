因疫情延後1年舉行的杭州亞運將在下週登場，總統蔡英文16日來到國訓中心為台灣健兒加油、打氣，授旗典禮上除了頒發30萬元加菜金外，還送上「小禮物」特製御守，期待選手能大展身手。

蔡英文今天下午先參加國家運動科學中心揭牌典禮，接著為亞運中華代表團進行授旗，由「舉重女神」郭婞淳代表領取加菜金，總統還送上特製御守，由「柔道男神」楊勇緯代表領取。

致詞時蔡英文細數各項佳績，包含在田徑跨欄彭名揚、跳遠林昱堂、「跆拳道甜心」羅嘉翎、楊勇緯、郭婞淳、射擊林穎欣及呂紹全等。

上屆雅加達亞運中華代表團共奪下17金19銀31銅，蔡英文說：「雖然杭州亞運因為疫情延後1年，「但我相信，這也讓我們的選手有更多時間可以準備，相信國人都跟我一樣很期待國手們能爭取到最大榮耀。」

蔡英文也特別提到首次納入亞運的電競項目，未來政府也會持續健全電競環境、培養出更好的人才，「今天下午我也才剛參加運科中心的揭牌典禮，未來國訓中心將會和運科中心合作，給選手更多支持。」

今年中華代表團共有521名選手出征杭州亞運，蔡英文除了期勉選手突破自我、創造更好成績外，也感謝後勤團隊的付出，讓選手無後顧之憂爭取榮譽。

總統蔡英文16日到國訓中心為亞運中華代表團授旗並頒發加菜金。（中華奧會提供）

總統蔡英文16日到國訓中心為亞運中華代表團授旗並頒發加菜金。（中華奧會提供）

總統蔡英文16日到國訓中心為亞運中華代表團授旗並頒發加菜金，還送上特製御守。（中華奧會提供）