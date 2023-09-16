有些女性工作上強勢，不過談戀愛時，卻會展現出自己小女人的一面。《搜狐網》近日分享3個極有魅力的生肖女，她們在感情中愛撒嬌，容易給人柔弱的印象，不過面對職場時，做事卻很有擔當，人生態度收放自如。

▎生肖龍

屬龍女天生貴氣又有女人味，而且思想開放，做事沉穩不會亂發脾氣，在感情中會營造浪漫氣氛，該撒嬌時就撒嬌，展現小女人的一面，不過面對職場時，卻是八面玲瓏的菁英，做事絕不馬虎，女強人形象與談戀愛時差很多，卻成為屬虎女的獨特魅力。

▎生肖兔

屬兔女總是給人溫順的印象，容易吸引異性靠近，她們不僅個性溫柔，還非常有氣質，隨著年紀增加，魅力就越來越大，身邊不乏有護花使者，就算到了50歲，異性緣依舊特別好，這一點也成為她們職場助力，遇到困難時常有貴人相助。

▎生肖馬

屬馬女個性熱情活潑，處事落落大方，面對任何事都很樂觀，與她們相處相當放鬆，伴侶能暢所欲言，不用怕說錯話而激怒對方，屬馬女還是良好的聆聽者，會願意聽另一半的心事並給予意見，她們在工作上也是女強人，能夠讓伴侶感到放心。