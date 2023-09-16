台東縣成功鎮重安1號橋因工程地點偏遠、施作困難及原物料上漲等諸多因素流標26次。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

原民會3度同意追加重安1號橋工程預算至4080萬元，於去年8月順利決標，今年9月完工。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東成功鎮重安橋因採用過水路面型式，每逢大雨溪水暴漲便無法通行，為改善交通安全，成功鎮公所爭取重安1號橋工程計畫，歷經5年26次流標，3度追加工程預算至4080萬元，歷經10個月施工，15日正式通車。

重安1號橋位於重安部落交通繁忙的地區，由於地理環境的限制，原先交通道路建設並不便利，影響居民生活和行車安全，也限制部落間的農作物運送和部落產業觀光旅遊的發展。

台東縣府協助爭取重安1號橋梁改善工程經費，主要工項橋梁型式為RCT橋梁，跨距43 m 、寬6m，但皆因工程地點偏遠、施作困難及原物料上漲等諸多因素流標26次，原民會3度同意追加工程預算至4080萬元，於去年8月順利決標，今年9月完工。

台東縣副縣長王志輝表示，要特別感謝原民會的大力支持，提供了必要的補助經費和資源，使此計畫得以順利進行。

原民會主委夷將Icyang主委說，感謝施工團隊努力及族人的支持和體諒，橋梁完工通車後，族人用路安全、安心，農產品運輸也更加順暢。