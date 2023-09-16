搭機各種環節都可能出現令人不快的情況，有些人當場發飆，有些人選擇吞忍。最近網路瘋傳一支乘客在機上填寫問卷過程的短片，這名乘客只針對航程兩個極度不滿意之處各寫了一句話就交了出去，言簡意賅。看了影片的網友幾乎一面倒支持「罵得好」。

英國《每日郵報》14日報導，TikTok用戶Mads Waller（@goinggonemadd）日前發布一支長度僅12秒的短片，標題寫明「調查、怒批」，並以主題標籤「#猜猜哪家航空公司」（#guesstheairline）增加話題熱度。影片場景看來是飛機客艙， 拍攝者前方座位一名戴著棒球帽與耳機的男子正在使用業觸控式螢幕填寫問卷。只見他只用「二指神功」敲打螢幕上的字母輸入字句，速度緩慢但流露一股堅決的氣勢。

此人在問卷寫下的第一句話是「你們提供的蔬菜是冷凍的，硬梆梆」，第二句則是「我看機上電影時二度遭到打斷，因為你們要我填問卷」。寫完以上兩點內容直白的投訴之後，他立刻按下螢幕的「傳送」按鈕，毫不遲疑。

這支影片發布之後，點閱數狂飆，上架3天至周六（16日）已逾28萬2400次，吸引超過1400人留言，很多留言都對這名乘客表達相挺之意，例如「航程即時填寫，讚」「一直叫人填問卷，那就填給你看！」、「夠直接」、「毫不留情」、「他只講重點，我欣賞」、「冷凍蔬菜很不行」、「哪是意見，這是事實」、「說得好」，其中以大寫字母寫下的「這回饋意見很好」這則留言就獲得超過6萬個讚，網友對這名乘客的「憤怒意見回饋」可謂一面倒支持。還有人打趣：「依我看，這下子他不會收到航空公司寄發的優惠禮券了。」

不過也有人歪樓提及「他只用兩根食指打字欸，害我大笑」、「那耳機款式很舊了，誰家的爸爸？」、「他戴著帽子又戴著耳機，會不會不太舒適？」

至於這個航班是哪家航空公司執飛，網友猜測內容包括土耳其航空、阿聯酋航空、比利時航空等多家業者，莫衷一是。