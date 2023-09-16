中國湖北省武漢市一名張姓男子周四（14日）在健身房進行臥推訓練時，突失手被100多公斤的槓鈴壓住頸部，直至2名教練發現緊急將槓鈴移開並送醫，但張男仍回天乏術。

根據陸媒報導，武漢帕菲克健身俱樂部中南店14日下午3時許發生一起死亡意外，一名25歲張姓男子當時正在健身房內獨自進行臥推訓練，怎料張男疑似高估自己的運動強度，100多公斤的槓鈴直接壓住鎖喉。

網傳影片可見，張男痛苦地拚命掙脫，過程也曾試圖將槓鈴抬開，但僅憑一己之力根本無法做到，張男無助掙扎了1分多鐘卻無人發現，直至現場2名教練驚覺異狀，才急忙將槓鈴挪開並施以人工呼吸，不幸的是張男送醫後仍宣告不治。

對此，健身房負責人表示，張男經常來此健身，且每次都舉超過100公斤的重量，由於男子是健身老手，因此店內教練才沒有時時注意，「我們真的不願意看到事故發生，無論警方最終如何認定責任，我們願意盡力賠償死者家屬。」目前當地警方已展開調查，以釐清意外發生原因。