在不久前的世大運擔任中華隊掌旗官的女子排球選手廖苡任，有清新甜美笑容及勻稱身材，讓她有「排球甜心」封號。廖苡任今年也是杭州亞運女排代表之一，這也是她初次征戰亞運，但她就被付以重任，日前她也在社群上吐心聲，直言「我的青春都獻給排球了」。

26歲的廖苡任是本屆杭州亞運女排代表隊選手，是組織團隊攻擊的重要位置舉球員，雖然她身高只有164公分，但來自排球世家的她，從小學一路就是排球校隊，經驗相當豐富，更曾帶領所屬球隊鯨華女排奪下企業排球聯賽冠軍；而最讓大眾認識她的原因，就是她在2個月前的世大運擔任中華隊掌旗官。

而本屆杭州亞運是廖苡任第一次的亞運，上屆雅加達亞運她因為膝蓋十字韌帶斷裂無緣參賽，但也讓她在這些年累積更多經驗，才會讓她獲得教練重用，準備在亞運與其他選手一起搶下好成績。廖苡任日前在Instagram更新動態，提到今年賽事密集，國際賽和國內賽事不停歇，很感謝隊友一起努力，還有支持他們的球迷。

廖苡任也有感而發地表示，「時間不斷流逝，我的青春也不斷的在跟我說再見。我的青春都獻給排球了」，自曝她的教練爸爸也開始叫她老妹。