時序入秋，天氣卻依然炎熱，讓吃冰不只有在夏天熱門，東京觀光事務推薦了4家主題特色冰店，有的有的以高濃度日本酒製作，還有的採全素食材，讓愛吃冰的旅人們在東京有美味消暑的好去處。

【駒澤】21 Ji Ni Ice

在日本，和同事或朋友下班後到居酒屋用餐喝酒，接著續攤舉行「二次會、三次會」，不過這種酒局文化已漸漸被年輕人抗拒，「與其續攤喝酒不如吃冰」的風氣漸起，蔚為話題的夜間冰淇淋專賣店「21 Ji Ni Ice」就這樣應運而生，逐漸扭轉著續攤文化。

「21 Ji Ni Ice」的人氣商品「紫芋蒙布朗」。（21niice＿tokyo＿komazawa提供）

21 Ji Ni Ice日文店名為「晚上九點來吃冰」，宣告著「夜晚吃冰是種享受」的氛圍，而種類多元的冰淇淋品項也是一大賣點，像是超人氣的「紫芋蒙布朗」、「濃厚生巧克力」、「蕨餅抹茶」等超過20種選擇，另外也會針對季節推出限定商品。店家對於配料也很講究，而且大都是自製完成，消費者可以花30日圓或50日圓添加醬料或果料，品嘗加料後的口感，剛好的份量適合在飯後或酒後享用。

【押上】真夜中牧場

今年春季開幕的「真夜中牧場」緊鄰押上站，距離東京晴空塔很近，是家夜間冰淇淋專賣店，以外帶方式販售，適合午夜來品嘗。店內冰品口味多樣，每一道口感濃郁的冰淇淋都有其獨特的味道，像是插上餅乾的巧克力風味、大顆草莓並列的絕佳口感，以及撒上彩色顆粒的復古風冰淇淋，或是將整片檸檬融入冰淇淋，可愛又好拍，經常深夜還大排長龍。

「真夜中牧場」是家夜間冰淇淋專賣店。（真夜中牧場提供）

【東京車站】SAKEICE Tokyo Shop

今年「SAKEICE Tokyo Shop」在東京車站八重洲口旁的「YANMAR TOKYO」 1樓新開幕，日本酒冰淇淋「SAKEICE」正如其名，將傳統日本酒（SAKE）混入了冰淇淋（ICE），自從在淺草開設第一家店後就成為話題。

「SAKEICE Tokyo Shop」位於東京車站旁。（edamame Inc.提供）

有別於以往常見在冰淇淋內加入酒粕的製造方法，SAKEICE用的是高濃度酒釀日本酒，酒精成分約為4%，能嘗到冰淇淋原本的香甜之外，也會在口中緩緩透出清酒的芳香滋味。SAKEICE也經常與各種日本酒合作開發限定新品，讓顧客能持續嘗到新口感。

然而，有含日本酒的冰淇淋，未成年與要開車的人都不能品嘗，因此店家也針對不喝酒的賓客，推出香草、抹茶、可可、柚子、草莓等不含酒精成分的冰淇淋。

【銀座】東京銀座格蘭巴哈飯店

後疫情時代，「養生旅遊」逐漸成為世界潮流而獲得注目。東京銀座格蘭巴哈飯店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）為了打造有益健康的料理體驗，飯店料理長與常駐營養管理師用心地提供有助身心健康的美食，舉行「吃得健康」活動。

東京銀座格蘭巴哈飯店推出多款全素冰淇淋。（ 8ablish.com提供）

今年9月起，東京銀座格蘭巴哈飯店與製造全素食品的「8ablish」公司合作，開賣全素冰淇淋，完全不採用牛乳、生奶油等乳製品與蛋等食材，嚴選有機豆乳為基底，以自然素材做成冰淇淋，包括全新創作季節感濃厚的「梨與菊薯」新口味，其它還有可可、抹茶、檸檬、草莓等多種口味，都在該飯店1樓「Wald Haus 森之家」販售。

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