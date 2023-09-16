民進黨總統參選人賴清德16日南下屏東連跑2場造勢活動，為同黨籍屏東2區域立委參選人鍾佳濱、徐富癸站台助選。（謝佳潾攝）

民進黨總統參選人賴清德16日南下屏東連跑2場造勢活動，為同黨籍屏東2區域立委參選人鍾佳濱、徐富癸站台助選。（謝佳潾攝）

民進黨總統參選人賴清德16日南下屏東連跑2場造勢活動，為同黨籍屏東2區域立委參選人鍾佳濱、徐富癸站台助選，會中，他直言屏南競爭大、挑戰多，但又強調，南台灣是守護台灣最穩固的力量，南台灣的立委清一色是台灣派的民進黨，呼籲支持者團結民主的力量，不要散掉。

賴清德16日下午2時先至屏東市替第一選區（屏北）鍾佳濱站台，賴說，鍾是他擔任國大代表時的同事，支持鍾有3項重大意義，一是鼓勵傑出人才繼續為大家服務；二是讓屏東建設延續，在立法院有好的立委繼續為屏東爭取建設；三是讓守護台灣力量堅強，因為鍾從學生時代就參與學運為台灣民主奮鬥，至今是立法院最優秀的立委。

鍾佳濱指出，今天的造勢也是「信賴台灣屏北顧問團」成立大會，現場充滿濃厚的棒球風格，有「屏東第一棒，立委紅不讓」之意，賴清德為團隊授旗並揮棒也象徵著，若未來賴當選總統、民進黨國會持續過半，必能將台灣、屏東帶向更好的未來。

為鍾佳濱站完台後，賴又馬不停蹄地前往東港為第二選區（屏南）徐富癸助選，相較鍾是現任立委有主場優勢，被視為救援投手的徐有起步晚、知名度有限等現實問題需要面對，加上又有蘇震清之子蘇孟淳為勁敵，令賴在助選舞台上不諱言地直接笑問支持者：「會當選嗎？」

聽到支持者回答「會」，賴似乎鬆了一口氣，隨後他說，守護台灣、建設台灣，南台灣的力量是最穩固、也是最重要的，過去屏東2席立委都是台灣派的民進黨，高雄、台南的立委也都是清一色的台灣派民進黨。

他直言，這次屏南的競爭比較大，挑戰也比較多，所以團結民主的力量不要散掉，他向支持者喊話，如果出了差錯，守護台灣的民主力量就出問題了，因此一定要全力挺徐富癸，將徐富癸送進國會。

徐富癸說，他從當記者到潘孟安辦公室主任再到民政處長，每個階段都有歷練與成長，一路走來20年他準備好了，屏南建設需要大步前進，他的對手是個年輕人，學習的時間可能還需要久一點，而屏南建設不能等，大家需要的是對地方建設有經驗的立委。