吳慷仁的大哥角色只為自己活。（八大提供）

林哲熹飾演弟弟。（八大提供）

吳慷仁（左起）、鄭元暢、林哲熹飾演個性截然不同的三兄弟 。（八大提供）

吳慷仁、鄭元暢、林哲熹在最新影集《有生之年》中飾演高家3兄弟，飾演2哥的鄭元暢為了家庭放棄夢想，找了穩定工作，也為了照顧爸媽住在老家附近，張羅家裡大小事、按耐全家情緒。

近年他的戲路拓展到父親角色，無論是《華燈初上》裡拋家棄子的爸爸，或在《不良執念清除師》中走不出喪子之痛，這次與老婆方志友有一個熱愛樂團的兒子謝展榮，親情戲上他有不少發揮空間，也理出飾演父親心境上的變化，「對家庭的責任感會越來越重，以前年輕的時候，可能一股腦想打拼事業，但隨著年紀增長，對家人會更重視跟在乎。」

戲裡吳慷仁雖身為長子，卻把家人放在夢想之後，說走就走，3兄弟間的感情也因此張力更大，當吳慷仁不經意脫口對鄭元暢說：「我回來啦，你可以走了。」這句台詞聽在鄭元暢耳裡，其實不是難受的感覺，「哥哥是幫高嘉揚（劇中名）講出了他內心的潛台詞，因為嘉揚也很想像哥哥高嘉岳一樣說走就走，去實現自己的夢想。」

反而他對吳慷仁說的這句：「你有沒有發現，我是什麼時候不叫你哥哥，叫你高嘉岳的。」鄭元暢非常喜歡，「我覺得其實家人隨著長大或環境的改變，無形之間對待彼此的方式，可能會有所不同；但這不表示就不愛了，可能只是用了其他的方式或細節來去表達自己的愛。」

老么林哲熹第一次和鄭元暢合作，原先對他的印象是高冷的偶像劇男神，沒想到相處後，體會到對方的幽默，「因為拍戲的地方很熱，他會說什麼都沒關係，只要能吹電風扇就好，因為他怕熱。」林哲熹和吳慷仁合作多次，2人很有默契，「只要遇到他的戲，就會有很多意料外的挑戰。」他透露，有場3兄弟聚在房間裡打牌的回憶戲，就是即興演出。而吳慷仁也透露接演該部戲最重要的是一圓他的心願，「喜翔哥和貴媚姐終於當我爸媽了。」《有生之年》17日起每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。