農業部16日下午召開記者會，說明雞蛋流向，進口雞蛋約1億4000多萬顆，有5170萬顆有待銷毀，已全數封存，銷毀預算預計2億多元。對此，北市議員張斯綱批評，要花費2億去銷毀5000多萬顆雞蛋，不僅浪費錢也證明農業部對台灣到底缺多少蛋，根本搞不清，數量調配有問題，嚴重失職。

農業部長陳吉仲16日表示，進口雞蛋約1億4000多萬顆，其中有5402多萬顆雞蛋耗損與到期，232萬顆已送往堆肥，目前仍有5170萬顆有待銷毀，已全數封存，不會流入國內市場，銷毀預算預計2億多元。

張斯綱表示，陳吉仲說法是把保存日期推給別人，照理說農業部應該對進口雞蛋保存期限有規定，廠商才能遵守，且還要花費2億去銷毀5000多萬顆雞蛋，不僅浪費錢也證明農業部對台灣到底缺多少蛋，根本搞不清，數量調配有問題，嚴重失職。

張斯綱也說，陳吉仲應要公布每批雞蛋的保存期限，以及由誰進口，並且去了哪裡，也要把當初如何計算缺蛋的資料公布出來，而不是像現在這樣說法模糊不清。他也質疑，陳對國民黨團及時代力量的發文不理不睬，逼到最後一刻才開記者會面對，是否因對選情已經造成嚴重影響。