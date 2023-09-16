新竹市長高虹安日前被前文化局長錢康明爆料，指高的男友李忠庭干政。高虹安15日也兩度鞠躬向外界道歉，宣布新竹市所有局處首長，不得在未報備的情況下與李忠庭往來。對此，民進黨新竹市立委參選人林志潔也大酸，「跟在通姦除罪化前，只會要求和處罰第三者有何不同？」

林志潔15日在臉書發文說，「依據錢康明和媒體的說法，是李先生主動邀約市府首長，意在介入人事和標案」，在這種情況下，高虹安要求公務員不得接近李忠庭否則嚴懲，「跟在通姦除罪化前，只會要求和處罰第三者，全然不去檢討那個最該反省的自家配偶，有何不同？錯都在別人，不在自己人？」

林志潔也給高虹安跟幕僚團隊開法律必讀清單，行政法規，請詳讀：公務員廉政倫理規範、公職人員利益衝突迴避法、公職人員財產申報法、採購人員廉政倫理準則。刑事法規，請詳讀：貪污治罪條例、政府採購法、政治獻金法。林也酸說，新竹有非常多好的法律人、法學院系所，新竹市政府有政風處，請記得，政風是大家的好朋友，凡事多請教政風。