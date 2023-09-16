進口巴西蛋爭議不斷，台農蛋品喊冤背黑鍋，風暴持續延燒。農業部長陳吉仲今天（16日）公布雞蛋流向，庫存中耗損與到期的進口巴西雞蛋共5402萬顆，已經送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5170萬顆，不會流入國內市場。前立委郭正亮表示，陳吉仲光是銷毀蛋，就有事了，已經浪費國家預算，就該下台了。

郭正亮今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，市場上的3600萬顆蛋，不知道安不安全？5170萬顆先說不安全，所以要銷毀。光是銷毀，陳吉仲就有事了，已經浪費國家的預算，就該下台了。為什麼到市面上的3600萬顆就沒問題，留在倉庫的就有問題，難道到市面上不是巴西蛋嗎？真是奇怪。

郭正亮接著指出，總共進口8800萬顆巴西蛋，事實上，在市面上還有很多別國家的蛋，他質疑，倉庫中的5000多萬顆蛋，確定巴西蛋只有這些嗎？他對陳吉仲的能力完全沒有信心。

郭正亮認為，副總統賴清德心在淌血，因為陳吉仲就是「小英男孩」，擺明他就是要做到520，沒人敢動他，因為他的「老闆」也直接幫他辯護，總統蔡英文說，合約攤在陽光下就沒事，可是事情怎麼愈來愈多。現在又扯出陳吉仲要銷毀雞蛋，可說是浪費國家公帑。他把這新聞傳給朋友，他的朋友忍不住說，陳吉仲可不可以銷毀？