What is Ángel Hernández looking at?! 😳 pic.twitter.com/qIBPTmvHf2 — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 20, 2023

兩支接近被淘汰的球隊國民、海盜15日交手，最終僅花了1小時50分結束比賽，追平本季正規9局最速紀錄，除了兩隊上壘次數不多以及雙方先發投手拿出宰制力外，該場主審赫南德茲（Angel Hernandez）也發揮了影響力，根據時常關注裁判執法的《Umpire Scorecards》相關數據，赫南德茲該場判定好壞球的準確率只有84%，創下大聯盟5年多以來所有主審中最差。

數據顯示，該場一共93球由赫南德茲來做好壞球判定，當中只有78球是正確判決，準確率僅84%。再細分來看，在34顆準壞球中，有12顆被赫南德茲判成好球，準確率65%，與大聯盟平均88%相差甚遠。海盜打者裴智桓就吃了2次虧，2打席最後一球都被誤判成好球吞下三振，最終單場3K收尾。

《Umpire Scorecards》估計，赫南德茲的判決讓海盜少拿了1.01分，國民則是0.11，雖然好球帶飄忽不定，海盜依然憑藉著蘇文斯基（Jack Suwinski）、瑞瓦斯（Alfonso Rivas）各敲出陽春炮，以及先發投手凱勒（Mitch Keller）繳出8局無失分內容，終場以2比0完封國民。

62歲的赫南德茲時不時會做出一些爭議判罰，連大聯盟選手也非常厭惡他，本季赫南德茲因為背部手術，直到今年7月才重回大聯盟執法，這段時間內，赫南德茲的判罰準確率只有91.1%，寫下本賽季大聯盟最差，去年則是以93.4%排在中游。