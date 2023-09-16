高雄市羅姓夫妻因噪音糾紛慘遭樓下鄰居砍死，引起社會震驚！精神科醫師沈政男在臉書發文「孩子在客廳跑跳......對樓下鄰居卻是惡夢一場」，強調台灣人口密度居世界前矛，若把鄰居抗議都當成惡鄰，容易引發糾紛與衝突，讓事情變得更難收拾。

沈政男指出，鄰居相互干擾糾紛，除了噪音，還有菸味、油煙味、雜物堆積、寵物隨地大小便等，其中以噪音干擾最嚴重，因為噪音很難完全擋住。

「鄰居噪音糾紛，會不會殺人？」沈政男說，去年9月，基隆市60多歲男子趁著倒垃圾砍死樓上鄰居，只是因為抱怨噪音干擾。聲音吵是物理現象，若反映後得不到滿意回應，甚至發生口角，而有了心理意義，日後再傳出碰撞或敲擊聲，就被視為惡意行為，三番兩次因噪音起口角，最終釀成肢體衝突，甚是引發殺機。

又如藝人隋棠跟鄰居的噪音糾紛？肇因是小孩在客廳跑跳聲，對樓下鄰居可能是惡夢，樓地板被幾十公斤重量撞擊，是一種超重低音，不可能隔音，即使戴上耳機，音樂放到最大，一樣會被吵到。

沈政男建議，遇到鄰居糾紛，處理上須認真看待他人投訴，表達同理感受，讓對方知道：「我不是故意要吵你，真的無法避免那些聲響」。避免因不當處理態度，讓事情雪上加霜。