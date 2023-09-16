用Google小姐嘲諷時事而出名的《卡提諾狂新聞》，今(16日)播出時無預警稱是最後一集，不會再更新，讓百萬粉絲崩潰不已，大喊「無法接受」、「國家機器又動了嗎」、「周末娛樂沒了」。

擁有104萬訂閱的《卡提諾狂新聞》以惡搞方式嘲諷時事，搭配Google小姐配音，無論藍、綠、白、黃、紅都照酸不誤，每周六中午12點推出，但今天遲遲沒發布影片，正當粉絲覺得奇怪時，狂新聞在18:15分鐘於發布最新的389期影片，但標題卻寫著「狂新聞最後一集」，讓粉絲錯愕不已。

直播當下湧入1.3萬人觀看，不少觀眾留言：「拜託跟我說是開玩笑」、「不會真的是最後一集吧」、「周末娛樂沒了...」、「是不是被查水表了」、「無法接受」、「從頭追到尾，就這樣沒了」、「希望以後能復活」。

對於停更理由，狂新聞表示，主要還是資金不足問題，先是YouTube百萬獎牌始終沒拿到，又因為大量嘲諷各黨，導致支持者瘋狂檢舉，幾乎每支影片都黃標，無法獲得YT收益，入不敷出下才會停更，影片最後則是以知名的死神迎接梗，並用一貫幽默方式作為結尾「我是好新聞嗎」、「不，大家都說老天鵝比你好笑多了，哈哈哈哈哈哈」。