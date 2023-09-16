八里區柚農李春益（左2）拿下甜柚王，其甜度高達13.9度。（蔡亞樺攝）

民眾於明（17）日八里展售會，可購買文旦柚，還能參加遊戲闖關拿獎。（蔡亞樺攝）

八里展售會可購買文旦柚。（蔡亞樺攝）

新北市農會舉辦文旦柚果品評鑑，八里區柚農褚國輝拿下特等獎，八里區柚農李春益則拿下甜柚王，其甜度高達13.9度，新北市農業局長李玟今（16）日親自頒獎鼓勵農友，農業局表示，正值文旦柚產季，9月25日中秋節前至八里區農會電商平台「小農電舖直銷站」(https://www.gotobali.com.tw/)，購買文旦柚即享三重優惠。

新北市文旦評鑑今年有10個區32位柚農參賽，依形狀大小、肉質風味、外觀色澤、糖度、種子數共5個項目評定。拿下特等獎的褚國輝表示，從事文旦栽種已經超過50年，去年第一次參加八里區評鑑，今年首次參加市評鑑即獲得特等獎相當開心，希望未來可以不斷精進技術，讓消費者吃到最優質的文旦柚。

農業局指出，褚國輝果園種植面積達4分地，產量約1.5萬斤，因為果園位於八里區荖阡坑，陽光充足，調節土壤的酸鹼值，褚國輝特別著重土壤的養分管理，增進植株養分吸收而提高果實品質及果肉更加香甜。褚國輝也會定期巡視果園及以人工方式逐一套袋，第一次參賽就奪下今年新北柚王。

八里區農會理事長蔡秋煌提到，明日舉辦產地展售會選購，除了有好吃的文旦柚，還可以購買柚香爆米花及柚子加工品，以及釣文旦、疊文旦等遊戲，現場報名參加釣文旦、疊文旦遊戲，可獲得文旦柚一顆，各組冠軍還可獲得5斤文旦柚禮盒，價值280元。

農業局表示，現在正值文旦柚產季，建議文旦柚買回家後在陰涼通風處放置5-7天，等文旦柚「辭水」後，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起來風味更佳。為了能讓更多人了解新北文旦柚，新北市政府一樓大廳辦理文旦柚食農教育展，展期到9月20日。