大陸浙江省寧波市一名女子初次與男子見面，就約在高檔火鍋店用餐，接著一口氣點了人民幣6800多元（約新台幣2萬9810元）的飯菜，又叫了1瓶1萬2000元（約新台幣5萬2606元）的紅酒。誰知在吃飯過程中，男方竟然以上廁所為由溜走了，女子頓時被氣炸，隨後便毫不客氣地報了警。

綜合陸媒報導，曲橙橙身材高挑、長相甜美，喜歡在網路上分享生活美照。某天，她再次分享了一組精心拍攝的照片，很快就有位陌生男子過來搭訕，在評論區留下了一句「眾里尋他千百度，那人，卻在燈火闌珊處。」剛開始，曲橙橙並沒有理會，畢竟在網路上收到留言是很正常的事。

不過，這位陌生人卻與眾不同，他連續不斷地給曲橙橙留言，出於好奇，她點開了對方頭像，發現男方的生活精緻奢華，給人一種富二代的印象，於是她在心裡暗自盤算，或許這個高富帥就是期待中的白馬王子，於是決定交換聯繫方式，開始了一段虛擬世界中的互動。

男子自稱姓宋，叫宋天浩，是一個生意人。曲橙橙很快地被他的聊天方式吸引住了，2人在網路上暢談甚歡，仿佛相見恨晚，隨著時間推移，關係漸漸升溫。不久後，宋天浩提出想要請曲橙橙外出吃飯，親自見一面，女方二話不說欣然答應，約定在當地一家高檔的火鍋店見面。

宋天浩到達後，彬彬有禮地讓曲橙橙點餐，於是女方點了一些自己喜歡的菜品，包括和牛、海參、鮑魚還有金吉魚。為了增添浪漫的氛圍，宋天浩問曲橙橙喜歡喝點什麽，她隨手一指，就點了一瓶1萬2000元的紅酒。用餐過程中，宋天浩突然表示肚子不舒服，需要去趟洗手間。

隨著時間流逝，曲橙橙漸漸察覺不對勁，因為男方半小時還不回來，於是急忙撥打電話，可無論如何都聯繫不上宋天浩，這才意識到被騙了。豐盛的晚餐吃了一半，買單的人卻不見了，曲橙橙只好硬著頭皮付錢，同時暗自慶幸那瓶價值不菲的紅酒還沒開，即便是這樣，這頓飯還是花了6800元。

曲橙橙咽不下這口氣，拿起手機直接報警，希望民警能幫她尋找宋天浩。不久後，民警就聯繫到了男方，他直言不諱地表示「哪有這樣的人，第一次見面吃飯，就點一瓶價值一萬多的紅酒，6000多元的菜，我不可能成為待宰的羔羊，不離開不是傻子嗎？」

曲橙橙卻說，「那瓶紅酒是那家店比較便宜的，因為他們還有十幾萬一瓶的，自己都沒好意思點，因為畢竟是第一次見面，也想留下一個好印象。」曲橙橙強調，她關心的不是餐費，而是宋天浩在消失前對她動手動腳，服務員都可以作證。

店家回應，他們不想捲入其中，建議曲橙橙通過法律途徑解決此事。經過調查，民警向曲橙橙透露，宋天浩並不是一個富有的人，而是一名普通工人，每個月的薪水也就幾千元，在網上曬出的豪車並不屬於他。

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