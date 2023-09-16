親子一起參加台中通APP親子尋寶活動。（數位治理局提供／張亦惠台中傳真）

為鼓勵市民善加使用「台中通APP」，中市數位治理局規畫親子尋寶活動，今天在湧泉公園帝國製糖廠登場。（數位治理局提供／張亦惠台中傳真）

為鼓勵市民善加使用「台中通APP」，中市數位治理局規畫親子尋寶活動，今天在湧泉公園帝國製糖廠登場，更邀請YoYo家族、石虎家族及小青蛙劇團輪番上陣表演，上千位大小朋友同樂，也藉由互動活動，讓家長與孩子實際操作體驗「台中通APP」的各項服務。

數位治理局今年推出「台中通APP」，整合多元市政資訊與功能，提供完整市政數位服務，讓民眾可以用手機即時獲取最新市政訊息，實現「一機在手，市政服務帶著走」的便捷理念。

數位局長林谷隆表示，台中通APP結合尋寶活動，以遊戲方式讓民眾認識台中帝國製糖廠的歷史，也認識台中通APP的功能，包含透過平台內的「服務E櫃檯」查詢生育津貼、托嬰、托育等資訊，與線上申請相關社會福利，生活中的停車費、學雜費也能在台中通APP完成繳費，所以台中通APP也是新手爸媽的好幫手。

林谷隆強調，數位局期盼透過親子活動讓孩子留下快樂回憶，也引導爸爸媽媽多多利用台中通查詢市政資訊，省去傳統繁雜步驟，節省更多時間陪伴家人。目前台中通APP至今已經累積超過195萬下載次數，數位局將持續優化平台，讓市民享受到更完善的線上市政服務，提升城市競爭力。