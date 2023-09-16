許多家長都會擔心孩子是否有罹患過動症的問題，基隆市政府本周由市府發言人余治明邀請臨床心理師廖聖榮，透過網路廣播講解「注意力不足過動症」（ADHD），讓民眾能更對於該症有深入的認識，進一步發揮同理心協助。廖聖榮也說明ADHD孩童的診斷方式與照護方法，並建議由專業醫師診斷提前介入治療，幫助孩子融入社會環境，也教導孩童家長如何正向面對ADHD，排解照護過程中的產生心理壓力。

廖聖榮指出，ADHD的全名為「注意力不足過動症」，臨床上可分為注意力不足和過動兩大類型。注意力不足為無法集中注意力聆聽、容易被外在的刺激所影響，如物品或聲光等；而過動的孩子則可能坐立不安、行為衝動。若家中孩童有出現疑似症狀，必須經過專業醫師診斷後才能確定，並採取藥物等治療方法。

廖聖榮提醒，許多人認為自己的孩子在學校很調皮或不愛讀書，便認為患有ADHD，實際上必須符合一定的條件，並在排除特定的因素後，仍有過動或注意力不足的症狀，才能進行判斷。同時，有些孩子在成年後ADHD症狀確實會減輕，但也有部分人士仍持續面臨到注意力不集中等問題，因此確認症狀的真正原因，還是需要由醫師來進行診斷。

廖聖榮表示，許多家長在照顧患有ADHD的孩子時，會承受相當大的壓力，建議可以先對孩子的症狀有所認識，並接受孩子的行為是ADHD的一種症狀，避免讓家長陷入總是教不好孩子的自我責備。另外家長可以安排時間，讓自己能夠放鬆心情，並嘗試和配偶或是其他家庭成員安排照護小孩的時間，調適在照護期間的身心壓力。

余治明表示，ADHD常被認為缺乏專注力，致易被誤認為孩子長大後，問題就會獲得解決。但這並不是一項積極的處理方式，對於孩子而言，無論是在課業學習、人際關係方面，都是一個很重要的起步階段。透過早期的藥物治療，能夠更加長遠與穩定的孩子的社會化發展，希望父母家長能夠透過正當的醫療方式進行診斷與治療。