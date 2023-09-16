法比歐送福利親餵粉絲。（gomaji提供）

法比歐特製台法烤肉料理。（gomaji提供）

法國型男法比歐今（16）日出席在花博公園登場的「麻吉烤肉節」，他和因住處火災陷入昏迷的日籍藝人大久保勇太，都是節目《二分之一強》的班底，他透露2人其實不太認識，但有一個共同群組，聽到消息很難過，「有幫忙錄影片給他媽媽，幫他加油打氣，希望他趕快醒來。」

法比歐和太太2020年登記結婚，育有2個女兒，他今分享大女兒開始學講話，對很多事情都很好奇，也很有個性，「她常常會說不要、不要。」大女兒看到他的電影海報，會指出爸爸是哪一個，「都不會指錯，她看到爸爸都帥到昏倒了。」不過還不知道爸爸是明星。

他透露夫妻倆育兒觀念其實有點不同，「我覺得想吃就吃、想睡就睡，但我太太比較擔心小孩的睡眠不構，比較按照規矩，每天要睡11小時。」生2個小孩經濟壓力大嗎？法比歐說因為比較不是富養，所以還好。至於婚禮進度，他表示還沒有規劃，2人都不急，先等太太恢復身材再說，夫妻倆也先以照顧小孩為主。

今年是他女兒出生後的第一個中秋節，一家三口計畫回歐洲探望家人，「因為是我老婆的生日，所以我想帶他們去威尼斯、佛羅倫斯和米蘭，然後去南法找家人，如果天氣好，就可以和家人享受烤肉的樂趣。」

法比歐不僅喜歡烤肉，還從媽媽身上承襲對烤肉的儀式感，他分析台、法烤肉的差異性：「在台灣，好像只有中秋節才會特別烤肉，可是在法國，特別是南法，只要天氣好，我們就喜歡在戶外烤肉與朋友聚會。而且通常是家裡有陽台或花園才會烤肉，不可能像台灣三五好友約了就在路邊烤起肉來。」

回想「中秋烤肉」這項台灣特有的習俗，法比歐第一次經驗是應朋友邀請去到烏來的河邊，「很好玩、很特別，像去露營的感覺」。