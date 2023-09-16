前新竹市文化局長錢康明日前連環爆料，指高虹安男友李忠庭疑干政掀起軒然大波，高虹安繼昨天在臉書為此道歉，同時指已約束市府一級主管不得在未報備下與李忠庭私下接觸，16日高虹安再表示，友人部分有嚴令約束了，也會用最高嚴格的標準約束自己。

高虹安昨天在臉書發文向大眾道歉，她表示，李先生絕無干預任何市政決策或參與任何市府會議，但近日因其與任職市府友人間之互動造成疑慮，甚至引發外界諸多質疑與批評，她仍須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。

未來，她會用最嚴格標準要求自己和團隊，沒有任何模糊空間，從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待。

高虹安今天下午參加竹塹特產節活動，被媒體問到此報備界線是否模糊？是否應該先約束自己的友人，而非約束地方首長？

高虹安對此表示，一切都遵守法令，友人的部分，都已經有嚴令的約束了，昨天也向自己的局處長、祕書長表達清楚，希望大家一起遵守相關法令，不要有模糊地帶，用最高嚴格的標準約束自己與團隊。