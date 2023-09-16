七股海鮮節挖文蛤體驗16日登場，3500人穿著短褲拖鞋走到潟湖下水同樂，赤嘴園潟湖區滿滿的人潮，今年共有4梯次1萬4000個名額，開放網路報名5分鐘，隨即秒殺額滿，主辦單位打趣稱「可見大家多愛挖呀挖」。

七股海鮮節已舉辦17年，除了七寶宴，還有著名的潟湖挖文蛤體驗，每年報名者愈來愈多，已是七股區年度大型活動。

今年的摸文蛤活動1日開放網路報名，分為16日、17日、30日與10月1日共4天，總計1萬4000個名額隨即秒殺。七股區長李佳隆表示，受歡迎程度有如在搶巨星演唱會門票，主辦的在地單位深受鼓勵。

首日登場正逢天氣晴朗炎熱，湧入超過4000人，停靠車輛綿延到1公里外，出動接駁車接送，遊客大多穿著短褲拖鞋、頭戴大盤帽，作好「摸蛤仔兼洗褲」的準備，主辦單位要大家在赤嘴園潟湖區盡情「挖呀挖」。

台南市是養殖大城，有1萬4000公頃的養殖面積，占全台養殖面積3分之1，台南市觀旅局盼透過挖文蛤活動，參與的民眾更認識台南市的養殖產業發展。

台南市副市長葉澤山表示，台南市擁有60公里海岸線，沿海資源珍貴，遊客除了到七股區挖文蛤，還有各項濱海景點值得一遊。