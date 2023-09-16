鴻海創辦人郭台銘日前宣布，由藝人、心靈導師多重身分的賴佩霞擔任副手，引發外界熱議。賴佩霞在演說中談及年輕人困境、一例一休等問題，更是數度哽咽。對此，前立委林濁水今(16日)表示，郭台銘找了心靈導師要治理台灣，但為什麼正常人看到的台灣是高所得社會，心靈導師看到的是非洲一樣的國家？是超級CEO以他的經濟知識指導她的？

賴佩霞日前與郭台銘舉行記者會，宣布搭檔參與總統大選連署。賴佩霞在演說中談到，一例一休政策讓店家倒閉，被迫辭退員工，批評一個沒有經過跟老百姓討論的政策，所引發的骨牌效應，不是一般外行人能想像的，所以需要有專業素養、有實務經驗的人來制定對的政策。賴也提到，經濟一旦下滑，人的精神會受影響，接著可能是家庭破碎，甚至一蹶不振，絕對不能讓國外那些滿街遊民的場景發生在台灣。

賴佩霞也指出，台灣其實很有錢，只是都把錢放在國外，主因為兩岸不穩定的局勢，讓他們不願意冒險；因此，她希望這些外地的錢可以回流，只有經濟穩定，年輕人才敢去想像自己成家立業、結婚生子。

林濁水今在臉書發文指出，「郭台銘找了一個心靈導師要共同治理台灣」，但這位心靈導師診斷之下，台灣百業蕭條、民不聊生，商人都不投資台灣、資金外逃、年輕人都沒有工作、政治惡鬥。

林濁水也疑問，「為什麼正常人看到的台灣，雖不完美，政治的確惡鬥，但是到底是堂堂步入高所得社會、平均失業率最近5年四小龍最低、成長最高、台商回流、僑外投資創新高⋯的國家。為什麼心靈導師看到的卻是非洲一樣的國家？」

林濁水也追問，「是超級CEO以他傑出的經濟知識指導她，糾正她，告訴她台灣已經非洲化，所以她突然開竅，終於明白？所以要出山幫忙郭把非洲化的台灣救回來？還是看到的世界如果和正常人一樣便不算心靈導師？」

網友也留言說，「今年我很尷尬，因為四年前當了果凍粉，感覺自己像傻子」、「不形容成非洲化，心靈導師會有生意？」、「該被心靈輔導的是她們吧」。