「自己的弟弟自己救！」27歲蔡佩俽去年捐骨髓給罹患急性骨髓性白血病的弟弟蔡宗憲，雖然捐贈骨髓後出現貧血、頭暈等症狀，但瘦小的她說，至少能幫助弟弟重拾健康；曾獲澎湖大專優秀青年獎的蔡宗憲則說，對姐姐的感謝，千言萬語道不盡。

23歲蔡宗憲2年前在澎湖就讀大學時因易疲倦、走路50公尺就像跑了300公尺一樣喘，全身多處出現紅疹、瘀斑，起初以為只是感冒，直到抽血檢查才驚覺居然是急性骨髓性白血病。

他後來雖接受化學治療，但由於屬於復發高風險者，奇美血液腫瘤科主治醫師吳鴻昌與病人及家屬討論後，建議須做骨髓移植，姊姊二話不說捐贈。如今他恢復狀況良好，但仍在家休養中，因此也暫時中斷學業，在家幫忙便當生意。

每年9月第3個星期六為「世界骨髓捐贈者日」，台灣骨髓移植案例也在今年7月達到1萬例，奇美醫院希望藉由血液幹細胞捐贈者分享捐贈歷程，讓民眾了解幹細胞捐贈重要性及方式，減少心中疑慮。

奇美醫院癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳指出，2013年2月成立造血幹細胞移植團隊，提供完善骨髓移植醫療照護，迄已完成103位骨髓移植病人照護，其中68位為自體骨髓移植，35位為異體骨髓移植。