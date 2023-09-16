傅孟柏和王柏傑在今年台北電影獎雙雙獲獎後同桌吃飯。（發起日影視提供）

《美食無間》男神雙拼前導海報。（發起日影視提供）

北影得主傅孟伯、王柏傑雙帥合作，推出台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》，今（16）日發佈雙男主海報及前導預告，首次揭露傅孟柏與王柏傑飾演的警察和殺手相遇時刻，雙帥吃貨因美食激發火花，不僅搶鍋還要比誰更懂吃，除了美食饗宴，穿插動作身手帥氣俐落，感官衝擊指數爆表。

傅孟柏、王柏傑展現不同於以往的角色樣貌，傅孟柏飾演的刑警朱坡是個憑藉直覺辦案的暴衝刑警，有「行走的美食地圖」之稱，以絕佳的品味吃遍大街小巷的美食。王柏傑飾演的完美殺手黎子東，則是冷酷寡言，不輕易透露情感，每次要出任務之前，都要挑選一家餐廳去吃個儀式餐。

個性天壤之別的兩人，某日被迫併桌共吃一鍋酸菜白肉鍋，兩人都懂吃卻各有喜好，兩人對沾醬不沾醬有了一番辯駁，「一個火鍋吃出兩人江湖」，開啟一段「餐桌上是飯友，餐桌下是敵人」的奇特關係，惺惺相惜卻又必須拿槍指向對方的揪心友誼。傅孟柏、王柏傑雙帥也因《美食無間》成好友，相濡以沫一起吃飯的情誼。

兩人今年雙雙在台北電影節獲獎，王柏傑以《疫起》演繹醫生面對疫情內心掙扎的精彩演技奪影帝，傅孟柏則以《本日公休》憨厚耿直台式人情味的細膩演技獲最佳男配角，得獎後在慶功宴上，被目擊同桌吃飯，共享喜悅與美食，好默契自然流露，從戲裡吃到戲外。

《美食無間》將兩種截然不同的類型元素「美食」與「警匪動作」融合成新品種娛樂。將於11月3日三立都會台每週五晚間首播，中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝等平台同步跟播，11月5日華視播映，後續另有國際平台陸續揭曉。