資深女星陳美鳳今（16日）出席由新北市政府、優質生命協會共同主辦的第16屆「愛傳承關懷演唱會」，因賴佩霞日前宣布與郭台銘搭檔參選，引發各界關注，陳美鳳被問到此事，坦言2人認識很久，「在工作上，她是個非常敬業的藝人，她也非常地充實自己，我尊重每一個人的選擇。」
陳美鳳每年都有參加愛傳承演唱會，投入社會公益不遺餘力，人美心美形象，深獲大眾喜愛，最近更有網友拱她出來參選，她昨一聽感謝大家的支持，笑說：「我專心做最美的歐巴桑就好。」並期待有更好的人能為台灣這塊土地做事。
陳美鳳今年接任台灣優質生命協會理事長，日前舉行募款餐會，當時目標訂在1300萬元，讓她笑稱「有業績壓力」。據悉，該晚募得1100萬元，不過後來有2名企業家分別上台跟她合唱，唱一首捐1百萬，順利替協會募得200萬，成功達標，陳美鳳感激說：「非常謝謝，企業界朋友他們的愛心捐助。」
而「台語歌王」翁立友去年2月迎娶火辣嫩妻Emily，昨被追問「做人進度」，他拿自己的經典歌曲回應：「就是『我問天』。」坦言一直有在努力，但一切還是順其自然，還說生男生女都好，小孩只要健康、平安就好。
至於夫妻倆的「交功課」頻率，翁立友頓了一會兒表示另一半比較含蓄，不方便公開透露，那體力如何？48歲的翁立友害羞地說：「只要心情愉快體力就好。」
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