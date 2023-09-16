台南登革熱疫情延燒，截至今天累計突破7000例。行政院長陳建仁今天南下視察，並責成衛福部疾管署提升應變作為，下周一起成立「前進應變工作隊」，由疾管署副署長羅一鈞擔任隊長，預計至少進駐1個月，希望中秋節後可以看到台南登革熱疫情有明顯反轉下降。

疾管署統計，今年以來全國登革熱累計8024例本土病例，為近10年同期次高，僅低於2015年同期（1萬2857例），分布15縣市，其中以台南市7191例最多。為了解台南登革熱疫情及防治現況，行政院陳建仁院長今日南下台南歸仁區文化中心主持「中央及地方因應臺南市登革熱疫情防治工作會議」，會後旋即前往歸仁區許厝里視察社區防治工作。

陳建仁聽取台南市政府及衛福部代表中央各部會的工作報告後，要求衛福部、環境部與國防部全力支援台南市登革熱防治工作，亦責成衛福部提升應變作為，強化支援協助台南市各項防疫措施及中央地方行政協調。

疾管署表示，將依陳院長指示，於下周一成立「前進應變工作隊」，由副署長羅一鈞進駐擔任隊長，南區管制中心李翠鳳主任擔任副隊長，設置防疫組、疫情組、企劃及管考組、後勤組，由疾管署機動防疫隊、南區管制中心及署本部支援同仁共約20餘名擔任隊員，持續每日投入社區防疫工作、就近即時提供地方政府疫情分析、策略建議及行政協調，中央地方齊心達成使台南登革熱疫情反轉下降之目標。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前台南市本土登革熱疫情處於上升階段，預估本周病例數約2000例，和上周相比持平略升，增幅已經有明顯趨緩跡象，且台南近一周通報陽性率、誘卵桶指數都下降，表示戶外病媒蚊密度已經在下降，另台南近期降雨情形減少，預估疫情在未來幾周有機會反轉。

羅一鈞指出，前進應變工作隊至少進駐1個月，重點是未來2、3周可以讓台南市疫情明顯反轉，這段期間中央和地方會更緊密聯繫和協調，疾管署會把每日疫情分析資訊提供給台南市，另外像是環境部、國防部等中央跨部會協調，如台南市有需要，都可以就地提出。