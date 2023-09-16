民進黨總統候選人副總統賴清德今推出「賴桑與我」《浪浪的第二人生》，賴清德在影片中表示，他希望能按照流浪狗的個性加以訓練，分別成為保全犬、進駐圖書館的「狗書僮」，或是農場的工作犬，讓流浪狗找到需要幫忙的人，受到更好照顧。

「賴桑與我」《浪浪的第二人生》邀請到人氣網路插畫家「消極男子」，畫出賴清德因為收養愛犬 Luke，更加重視流浪動物與毛小孩權益，不僅過去於台南市長任內推動相關政策改革，也承諾未來要讓更多流浪動物，受到更完善照顧。

作為「毛孩爸」的賴清德在動畫中有感而發，自曝因為與 Luke 相處而愈來愈喜歡毛小孩，但他明白並非所有流浪動物都能找到平安生活的家，因此他經常思考如何照顧更多流浪狗與毛小孩。

賴清德也表示，面對問題有時只能找到當下最合適的方法，他也保證「不會只有 Luke 是幸運的浪浪」，並將持續關注及提升動物權益，期盼每一位毛小孩都能平安快樂。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德長期以來都非常重視動物議題，上週也承諾建立「動物友善文明」的國家，並且提出「四大目標」，包括扎根教育、建立尊重生命的價值觀，完善友善動物的社會，鼓勵提升動物福利的創新作為，以及發展幸福寵物產業。未來「賴桑與我」系列會繼續釋出賴清德與愛犬的溫馨故事。