台北市近日來數度發生坑洞、塌陷等工安事件，北市府新工處日前也框列了下半年度1000萬元的預算，於132處「坑洞熱區」鋪設透地雷達檢測，但近日來數個坑洞事件都不在熱點內。民進黨台北市議員林延鳳就質疑，鋪設雷達只編列1000萬預算治標不治本，且多數坑洞是因為北市存在管線老舊問題，應該加強針對「側溝、管線、道路、工地」四項目全面普查。

林延鳳指出，在南港區和民生東路接續發生「坑洞」事件後，新工處為實施「透地雷達」檢測，不過僅編列1000萬預算，就要鋪設多達132隔點，平均每處僅能分得約7.58萬元，以契約單價每平方公尺62元相除，平均每處僅能施作約1221.9平方公尺（約369.62坪），如以兩線道各3米寬度計，施測範圍只有203.65公尺長，效益十分有限。

林延鳳認為，新工處此次盤點立意雖好，卻恐「治標不治本」，過去曾發生塌陷的路段，應當要追究「一再發生」是否為檢修不確實，而非將之當成「熱點」，反忽略其他從未發生過，卻有潛在危險的路段，以前述132處而言，發生3次以上者只有7處、約佔5.3％，2次為29處、約佔21.97％，1次則為96處為最多，約佔72.73％，代表許多案件都是初次發生。

林延鳳也台北市長蔣萬安不能再等閒視之，應加速、加強處理「側溝、管線、道路、工地」之四項目全面普查，並給予充分預算支持，擴大查驗範圍，在取得資訊、找出痛點改善後，結合明年度資訊局「智慧城市創新實證計畫」，建置非人力巡查方案，用創新作法解決問題，以利還給市民安心通行、居住的環境，也減輕基層未來負擔，早日洗刷首都淪為「坑洞之城」、「歪樓之都」的惡名。

工務局表示，因應接續發生道路塌陷案，已先請新工處針對曾發生路面坑洞凹陷或隆起的位置，為列為風險熱區，由新工處優先進行第一階段透地雷達檢測，及早發現問題及早解決。工務局說，目前同步請自來水處、水利處、衛工處等水管線單位，針對曾發生損害並已修復路段、管線建置時間較早，或5年內未經巡檢的管線加強自主巡檢，也提供建議新工處列入第二階段透地雷達檢測路段，盼雙向管控預防。