台中市某國小16日傳出男老師不滿2名學生在上課預備鐘後玩牌，用手刀打學生頭，又有學生因身體因素抓癢被綁住袖口、莫名被打頭等事件，家長們認為校園暴力零容忍，向校方、民代投訴。中市府教育局表示，校方預定18日召開校園事件處理會議審議。

多位家長16日指出，日前有2名學生因為上課預備鐘響，玩的牌尚未收好，遭該名老師「巴頭」，其中1名學生到放學仍覺得頭疼；另有位學生因為身體因素，發癢難忍將手伸進衣服裡抓癢，竟遭到老師點名上台，沒有先了解狀況，就讓學生將手伸進衣服中，把袖口綁住，學生整堂課都不能再伸出手。此外，同1位學生也曾遭到老師因不明原因用「手刀」打頭，但學生回家都不敢說，令家長心疼。

家長也指出，這名男老師之前就曾因為學生上課時拿出東西出來影響教學，折斷學生的筆或將筆、水壺丟入垃圾桶。多位家長15日於班親會上和男老師釐清狀況，男老師承認動手並表示改善，但校園暴力零容忍，已向學校陳情。

對此，校長說明，該名男代理老師過去在他校代理時教學認真，這學期到校教學2多周期間，巡堂時男老師教學情況皆正常。校方接獲家長投訴後立即啟動校安通報，將召開校事會議接案，並依法處理。

教育局表示，校方預定18日召開校園事件處理會議審議。教師如有不當管教或違法處罰學生行為，教育局督導學校應按情節輕重，依《學校教師成績考核辦法》或相關規定，予以適當懲處。此外，教師違反《教育基本法》以體罰或其他方式違法處罰學生，造成其身心侵害者，學校亦應按情節輕重，依《教師法》、《學校教師成績考核辦法》或相關規定處理。

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