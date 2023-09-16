黃冠智（右）和阮柏皓劇中有段跨越陰陽的祖孫情。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

黃冠智自認無論是對朋友或女友都是暖男。（陳俊吉攝）

阮柏皓雖沒受過正規的演員訓練，但哭戲收放自如。（陳俊吉攝）

黃冠智（左）和阮柏皓常鬥嘴。（陳俊吉攝）

27歲的金鐘迷你劇集男配黃冠智在《百味小廚神–中元大餐》中飾演少年時期的總鋪師。他在劇中和何思靜、江宜蓉有含蓄的情感流動，雖然黃冠智深愛何思靜，卻也對暗戀她的江宜蓉「放暖」。黃冠智大方承認生活中自己就是個「中央空調」，但強調對象不分男女，他很樂意當朋友們的暖男，「我是比較細心的人，比如說和女生朋友出去會幫忙拿東西，對男生朋友也一樣。」

但黃冠智只要嗅到對方對他有意思，他還是會特意迴避，他提到以前是桌球校隊，有個女同學暗戀他許久，還曾做大桌球拍到比賽現場應援，但他還是很果斷拒絕對方。黃冠智和演員女友「小綠」交往近3年，他特地選在女友生日前一天驚喜求婚，已是準人夫的他，提到未婚妻仍滿臉驕傲說：「她有獲得去年屏東電影節最佳演員獎喔！」

他自認是超貼心男友，每個月紀念日都會準備一朵花，女友經痛還會替她煮黑糖水、買紅豆湯舒緩，爸媽也都和女友相處過，2人早已同居試婚，但因為有工作在身，婚禮、登記結婚等都還沒計畫，「結婚買房這些人生目標，希望越快越好，但還是要看收入啦。」去年榮獲金鐘，酬勞有漲？黃冠智一臉靦腆，經紀人則在旁說價格在合理的範圍，要越來越進步；他也希望工作上能一步一步往前，「現在是迷你劇集男配角，目標是所有演員獎都拿一遍、拚大滿貫。」

14歲的阮柏皓和黃冠智在劇中有段跨越陰陽的「祖孫情」，2人相差13歲卻很投緣，黃冠智誇阮柏皓有個老靈魂，喜歡的音樂正好搭上他的青少年時期，阮柏皓也配合地現場哼一段，只是還聽不清楚旋律，2人又開始鬥嘴、打鬧，黃冠智笑說2人就是這樣培養感情和默契。

阮柏皓雖沒受過正規的演員訓練，但哭戲收放自如，對角色全情投入，黃冠智爆料阮柏皓和蔡安妍劇裡的青澀情感，還放了真感情。藍正龍劇中演他的爸爸，阮柏皓私下都叫藍正龍「Blue爸爸」，2人很喜歡聊藍球。藍正龍雖然沒有特別鼓勵阮柏皓，但有傳授演戲小撇步，有次外景太陽大，藍正龍以很童趣的方式告訴他，「兒子，Action之前先看太陽，Action之後眼睛就可以睜的開了。」

阮柏皓國小3年級就開始拍戲、拍廣告，他不喊苦還能把拍戲和上課的時間安排妥當，他對演戲有濃厚的興趣，即將升國三的他立志高中要念影劇相關科系。拍戲至今的酬勞都是媽媽幫忙存起來，阮柏皓年紀輕輕卻對房產投資有概念，他說爸爸已在桃園青埔買房，還分析地利之便與房價關聯，讓黃冠智在一旁嘖嘖稱奇，開玩笑說：「孫子，幫阿公出頭期款。」