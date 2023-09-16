空中大學在蘆洲校本部舉辦實體畢業典禮，畢業生進行校園巡禮。（空大提供／蔡亞樺新北傳真）

國立空中大學今（16）日在新北市蘆洲區校本部舉辦111學年度畢業典禮，其中高齡97歲汪德祥，好學不倦、熱愛學習，在2011年及2015年分別取得人文系及生活科學系的學士學位，今年再從社會科學系領到第3張畢業證書，堪稱終身學習的最佳楷模。

空大今年總計有2421位同學畢業，有許多自強學生、新住民、年長好學者、夫妻檔、兄弟姊妹同時畢業，揮別疫情影響，空大畢業典禮回歸實體型式，主題訂為「振翅翱翔 數位領航」，期許畢業生未來運用所學繼續前行。

97歲的汪德祥原本是隨部隊來台的軍醫，其後轉任民間婦產科醫師，65歲退休後，始終保持好學不倦，2011年就讀空大至今。生活科學系畢業生陳俞妏，患有全身性紅斑性狼瘡，在教會牧師鼓勵下，投身至晨曦會戒毒村分享美術創作及繪畫教學，藉由信仰和繪畫帶自己走出罹病的低谷及病痛折磨，幫助更多戒毒更生人掙脫毒癮。

空大校長許立一表示，空大是推動終身學習的開放大學，扮演「高教」與「社教」雙重角色，一方面以遠距教學為國家社會培育高等教育人才，發揮高教功能，並積極發揚社會公義、加強扶助弱勢、推展成人進修與回流教育。

此外，空大的蘆洲校本部於7月完成中正路人行步道及校園景觀改造工程，秉持著無圍牆的精神，將校園中正路側面積約6535平方公尺校地作為人行環境及休憩空間，許立一說，未來要一步步讓空大校園更綠、更美、更好，持續承擔社會責任與永續發展的使命。