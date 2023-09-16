農業部今日下午召開記者會說明進口蛋爭議，透露有5402萬蛋要銷毀，預算需要2億多元，而農業專家「LIN BAY好油」估算，雞蛋、稅金、處理費、倉儲費等，損失近4億元。

「LIN BAY好油」指出，待銷毀雞蛋5402萬顆，據農業部說法有80至85％是巴西雞蛋，若全都以巴西雞蛋來算，再參考先前公布的8814萬顆蛋貨款約5.33億元、稅金約1.74億元，等比算下來，5402萬顆蛋貨款約3.48億元、稅金約1.07億元。

5402萬顆蛋，每箱360顆，總共約15萬箱，一個海運板能裝45箱，需要3334個棧板，而放到要銷毀的儲藏費用要幾天不清楚，所以很難估。

「LIN BAY好油」表示，5402萬顆蛋重約3254公噸，每一箱去堆肥，還要運輸、拆箱子、拆紙盤，每公斤處理費含運輸大概要抓4至5元，用4元來抓大概1300萬元。

總損失為貨款3.48億元加上1300萬元的堆肥處理費以及倉儲費用，損失應該是低於4億。

至於該經費要怎麼支用，「LIN BAY好油」也覺得很好奇，專案是補貼畜產會高買低賣的價差，現在只有買、沒有賣，要怎麼符合補貼價差的名義？