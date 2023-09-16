跨聯盟邀請賽16日在台北和平館正式開打，率先登場的台灣銀行出戰領航猿／夢想家培訓聯賽，靠著潘祥偉轟下全場最高22分，聶歐瑪也有9分、13籃板，台銀81比59輕取猿夢聯隊，暫代兵符的台銀助教許致強說：「賽前交代大家要用正確態度打！」

「畢竟對方大部分是大學生，我們當然要用正確態度應戰，儘管一開始有點打不開，幸好後來慢慢進入狀況，」許致強說，「其實我很不喜歡跟大學生打，因為容易產生輕敵心態，就算明天對手是UBA三連霸的政大，我們也會抱持同樣態度面對。」

許致強也特別稱讚剛加盟的外籍生球員聶歐瑪，「歐瑪真的很認真積極，或許是因前東家沒有針對他的禁區腳步與防守觀念做訓練，但他來了之後，確實讓我們的護框能力變得更好，也帶來正面幫助。」

猿夢聯隊則以還在找尋新東家的張幃翔17分最高，剛被T1台南台鋼獵鷹釋出的他表示，目前還在找機會，希望可以得到繼續在職業舞台拚戰的機會，所以才會加入猿夢聯隊，讓更多人可以看到他的身手。

至於原本是眼鏡俠的PLG今年榜眼喬楚瑜，今天首度沒戴眼鏡上場，乍看之下根本完全認不出他，「因為有合作啊！所以我去做了雷射，有時很不適應這種沒戴眼鏡上場的感覺，但現在就是感覺沒那麼卡，也不會有東西在的感覺。」