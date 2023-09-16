許多公司都會提供三節禮金，隨著中秋節將近，不少民眾也紛紛開始期待，公司在今年中秋節會送什麼禮物。一位男子近日分享他覺得「爛死了」的中秋禮物，原來是6千元禮金，貼文曝光後網友們紛紛開始分享自己的中秋節禮物，其中許多人感嘆自己根本沒有任何禮金或禮物。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「中秋節公司都送你們什麼？爛死了我們只有6000紅包」，同時附上一張紅包中夾有6張千元鈔票的照片。對此，許多網友紛紛回應，「6000耶！我們三節總共加起來都不到6000」、「這麼爛我可以幫你使用」、「嫌爛可以送我」。

不少人則分享自己的公司中秋節禮物，「2個人分一顆柚子」、「我們只送月餅，有很多都沒送的」、「要知足，我們只有一個禮盒跟600禮卷」、「你故意刺激我是嗎？我連柚子都沒有」、「很好了！我們公司半毛錢都沒有！」、「一毛錢都沒有拿」。

另外也有民眾認為，原PO根本是在反串、炫耀公司的中秋節禮金，「這一定是反串」、「炫耀文無誤…」、「其實你在反串吧」、「人心不足，還是炫耀？」、「這是炫耀文吧」、「你在炫耀吧」、「反串失敗…」。