Lizard alert! 🦎



First practice saw some unexpected visitors to the track 😄#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/CDCSUbVzAw — Formula 1 (@F1) September 15, 2023

😭Fernando Alonso ha ATROPELLADO a un LAGARTO durante los Libres 1.



🪦🦎R.I.P Lizard#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/APwRCb9A3L — Motor Xpert (@motor_xpert) September 15, 2023

F1（世界方程式錦標賽）本周移師至位於東南亞的新加坡，多雨濕熱的天氣為生物提供絕佳的環境，15日舉行的車手自由練習上，突然有好幾支巨蜥從旁竄出，大搖大擺地走在賽道中間，不幸地是，其中一隻未能躲過浩劫，慘造車手「路殺」。

大部分的巨蜥天生膽怯，會想盡辦法遠離人類，但由於輪胎摩擦使得賽道產生熱能，屬於熱帶動物的巨蜥也因此被吸引，膽大包天出現在賽道上，世界冠軍2連霸的紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）被迫偏離路徑，場邊立即搖起黃旗暫停比賽。

維斯塔潘對此並不陌生，2016年同樣在新加坡站，當時維斯塔潘看到的巨蜥還要更大隻，他在車隊無線電驚喜大喊：「這或許是哥吉拉（2016年維斯塔潘為巨蜥取的名字）所生的孩子。」當時哥吉拉相當守規矩，直到賽車一輛輛奔馳走遠後，牠才橫越賽道。

不過本站其中一隻巨蜥就沒這麼幸運了，曾兩度奪下世界冠軍、42歲奧斯頓馬丁（Aston Martin）的車手阿朗索（Fernando Alonso），以70英里（約112公里）時速駛過，幾乎不可能避開這隻巨蜥。許多車手也表示，當天不只看到一隻巨蜥。