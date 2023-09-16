2050淨零碳排成為產業趨勢，「台中設計周5展合一」15日至18日於台中國際展覽館登場，整合建築產業鏈資源邀集600格攤位、230家廠商參展。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

2050淨零碳排成為產業趨勢，「台中設計周5展合一」15日至18日於台中國際展覽館登場，現場整合建築產業鏈資源邀集600格攤位、230家廠商參展，並規畫6場永續論壇，主辦單位更邀請烏日聖母宮與朴子配天宮駐駕4天，為疫後的台灣產業祈福。

「2023台中設計周」以「聚」為主題，同期展出「台灣永續發展及低碳綠建築展」、「台灣建築室內設計建材展」、「一建築一家具整合設計4.0微型博覽會」、「木創生活節」以及「台中水族爬蟲用品大展」5項，整合建築產業鏈的產、官、學等團體聚集一堂，預計吸引3000位專業人士及3萬人次民眾參觀。

策展人博思達展覽翁瑀表示，為響應永續發展目標及企業ESG，「台中設計週」導入永續生活的概念，邀請產業之工商學協會社團主辦專題論壇及講座，解析建築產業永續議題，場場精彩。值得一提的是，台灣永續發展及低碳綠建築展規畫多個展區呈現低碳轉型新技術、新工法、新材料。

中華民國不動產聯盟總會長、台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，舉凡建設營造、不動產仲介、代銷、經紀人估價師、地政士、建築經理、建築師、都更、建材、室內裝修以及土木結構空調技師等不動產業涉及層面，可謂息息相生、環環相扣，如同生命共同體。永續綠色環保推行建築4.0，期盼凝聚共識發揮影響力，為產業創造新榮景。

主辦單位台中市大台中裝潢材料商業同業公會理事長凃凱均則表示，展覽規畫材料公會專區整合廠商會員參展，並安排產業專家智慧人居產業促進會辛建民會長談淨零建築設計與永續綠色金融，及金門馬祖建築師公會理事長陳澤修談新材料新工法耐震補強技術與隔震工法介紹，提供新建材發表。