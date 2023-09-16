桃園市青年局16日於桃園市青年體驗學習園區辦理「時代影響力 文武全才」成年禮。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市青年局今於桃園市青年體驗學習園區辦理「時代影響力 文武全才」成年禮，以初心、堅持、敏捷及勇氣等精神象徵成年，結合企業組織透過闖關活動，讓百位青年領略企業組織背後故事所代表的成年意涵，並透過高低空設施體驗，期許學員突破並超越自我，象徵將勇於接受未來的挑戰。

桃園市副市長蘇俊賓分享「做16歲」由來，古代在16歲成年前僅能領半薪，在16歲當年才能領全薪，故16歲代表人生另一階段。他提到16歲的自己受啟蒙接觸環保運動，第2個16歲投身桃園環保局處理環境議題，第3個16歲時再回桃園服務，秉持初心堅持至今，鼓勵青年學子勇敢追夢。

青年局表示，今年成年禮攜手綠腳印國際股份有限公司、泰山企業、桃園青農聯誼會及唐舖子4大企業及組織共同辦理，為學員們設計闖關活動。引導學員們為人處事不忘初心，以敏捷方式解決問題，堅持夢想，並擁有勇氣面對未知未來。

青年局長侯佳齡說，今年成年禮活動結合企業組織並呼應各種成年象徵，鼓勵青年學子追尋夢想，勇敢做夢，期盼學子勇於承擔責任及面對人生新挑戰，這正是成年禮蘊含意義，祝福青年邁向人生另一階段，期許大家未來成為桃園的驕傲。