摩洛哥8日發生規模6.8強震，死傷已近3000人，其中一名小學老師因為去外地度假逃過一劫，但當她回到受災地，拿著點名表尋找自己教導的32名學生時才發現，32個無一倖免，讓她崩潰痛哭。

綜合外媒報導，小學老師愛法迪(Nesreen Abu ElFadel)原本正在休假，看見新聞地震報導時，立刻趕回家鄉阿達塞爾村(Adaseel)關心，見到滿滿的斷垣殘壁與廢墟，她拿著點名表到處打聽自己32名學生下落。

愛法迪越問越絕望，名單中的名字不斷畫上黑線，最終這群6到12歲、一共32個學生無人生還，全部慘死於地震中。她提到，其中一名愛唱歌的6歲小女孩，被找到時仍是在床上睡覺的模樣，顯見尚未反應前，就遭倒塌建築物壓死，讓她忍不住掉出眼淚。

愛法迪說，地震發生前5小時，她還在幫孩子們上課，教他們唱摩洛哥國歌，準備在下周表演。由於隔天就是周六，因此自己按計畫去外地旅遊，沒想到當晚就發生憾事，至今仍無法接受，但會打起精神，繼續任教。