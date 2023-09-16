越南一項就業調查報告示警，境內資訊工程師每年失業人數介於15萬至20萬人，原因出在職能水準與市場需求出現斷層。

越南網媒《越南快訊》（VNExpress）14日報導，越南資訊業職缺平台業者TopDev最近發布「2023年越南資訊業市場報告」，後端（back end）工程師、全端（full-stack）工程師、前端（front end）工程師是目前越南境內大多數業者人力資源部門鎖定的三大類人才，資訊工程師5大程式語言包括java script、Java、PHP、C#或.NET、Python。

TopDev指出，預估2025年越南對於資訊工程師需求量將逼近70萬人。越南目前資訊工程師人數約53萬人，人力缺口達15萬人，相關科系畢業人數穩步成長卻無法滿足市場需求。每年逾5.7萬名畢業生僅3成具備業者開出的專業技能與職能要求，其餘7成須由雇主額外培訓3個月到6個月。胡志明市光中軟體園區（Quang Trung）一家公司的顧問透露，最近人力市場「新手」過多，經驗豐富的開發人員稀缺。

資訊業在越南舉足輕重。

由於學校培訓程度不足，加上經驗豐富的人力短缺，條件優秀的資訊工程師在就業市場很少見，極為搶手。越南獵人頭業者Adecco Vietnam表示，今年上半年各公司對於專業人士需求增強。去年上半年IT職缺數比今年同期少35%。

TopDev數據顯示，儘管越南經濟衰退，IT人力薪酬自去年起持續小幅增加。新進人員逾70%月薪600至1000美元（約新台幣1萬9200至3萬1900元），中階職缺月薪1100至1500美元（約台幣3.5萬至4.8萬元），高階人力月薪上看2000美元（近台幣6.4萬元），10%金字塔頂層月薪約2500美元（近台幣8萬元）。

越南的資訊、通訊技術行業是境內成長最快業種之一，2018年收益1030億美元（約台幣3兆2851億元），2021年已達1361.5億美元（約台幣4兆3424億元）。2021年全球創新指數（Global Innovation Index）顯示，越南在世界132個經濟體排名第44位。

滙豐銀行越南人資部門表示，未來會有很多職缺與資訊業有關，例如人工智能、機器學習、資訊安全、金融技術等。TopDov建議資訊業從業人員要在網路安全、開發維運、人工智能、機器學習、雲端運算等領域加強職能水準，並加強批判思考、人際溝通、時間管理、外語等能力。