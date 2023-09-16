大陸女星袁冰妍因電視劇《琉璃》爆紅，不過去年卻爆出旗下公司涉嫌逃漏稅，雖然她等同半封殺消失演藝圈，但仍會更新社群，今（16日）她遭稅務總局通報「經約談警示仍改善不徹底」，開罰人民幣430.36萬元（約新台幣1915萬元）。

重慶市稅務局第七稽查局今公布了針對袁冰妍和關聯企業的稅務案件處理，表示前期經督促整改和約談警示後，仍整改不徹底，而她關聯企業存在逃漏稅嫌疑，經查發現她部分勞務報酬未依法申報，少繳個人所得稅，還把個人的消費性支出列成她控股關聯公司的支出來逃稅，關聯企業也有少繳增值稅、企業所得稅等問題。

而在稅務檢查過程中袁冰妍積極配合，並主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為，因此考慮上述情況和相關法律規定，對她及其關聯企業追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣430.36萬元（約新台幣1915萬元），稅務局也表示袁冰妍及其關聯企業已按規定繳清稅款罰款及滯納金。

袁冰妍日前才被央視點名逃稅，現又被政府機關正式通報，讓網友都直呼她應該徹底涼了，而她和鍾漢良演出的《傾城亦清歡》還有和劉學義合作的《落花時節又逢君》兩部戲恐難見天日。